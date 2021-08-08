Aşkale'de yeni hizmet binasının temelleri atıldı

Aşkalelilere daha kolay ve hızlı hizmet verebilmek adına tüm birimleri tek çatıda toplayan Aşkale Belediyesi yeni hizmet binasının temel atma töreni Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri ve vatandaşların katılımı ile gerçekleştirildi.

Aşkalelilere daha kolay ve hızlı hizmet verebilmek adına tüm birimleri tek çatıda toplayan Aşkale Belediyesi yeni hizmet binasının temel atma töreni Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri ve vatandaşların katılımı ile gerçekleştirildi.

Aşkale Belediyesi, doğa dostu, alışılmışın dışında yepyeni bir belediye binası inşa ettiriyor. Farklı mimari özellikleri olacak binada vatandaş daha hızlı ve kolay hizmet alacak. Tüm birimleri tek çatıda toplayan Aşkale Belediyesi yeni hizmet binasının temeli, Katılımcılar ile birlikte sade bir törenle atıldı. Gerçekleştirilen temel atma töreni, kurban kesimi ve duaların edilmesi akabinde, Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış'ın konuşması ile başladı.

Başkan Yaptırmış, Aşkale ilçesinin, coğrafi, siyasi ve sosyal önemini anlatarak başladığı konuşmasında, " Hizmet binamızın projesi için, Türk kültürünün önemli mimari çizgilerini taşıyan, geçmişten geleceğe miras bırakma adına bir anlayışla yola çıktık. Geleneksel Türk mimarisinin özelliklerini taşıyan binamız, Selçuklu- Osmanlı ve günümüz mimarisinin bir sentezi olacak. Göreve geldiğimizde; birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla milli ve manevi adımlar attık. Çok şükür ki; hizmetlerimiz artık meyvelerini vermeye başladı. İlçemize ve insanlarımıza daha iyi ve yaşanılabilir bir ortam oluşturma gayreti içindeyiz ve bu şekilde devam edeceğiz. Yeni hizmet binası Aşkale'mize hayırlı, uğurlu olsun inşallah" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı