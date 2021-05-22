Aşka gelen Nurgül Yeşilçay, sevgilisi öpüşme pozunu paylaştı
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Aşka gelen Nurgül Yeşilçay, sevgilisi öpüşme pozunu paylaştı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Uzun yılladır Necati Kocabay ile ilişki yaşayan oyuncu Nurgül Yeşilçay, adeta aşka geldi. Oyuncu, Instagram hesabından evlilik yolunda ilerlediği sevgilisiyle öpüşürken çekilen fotoğrafı paylaştı.

Türk tiyatrosunun sevilen oyuncularından Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Oyuncu son olarak sevgilisiyle yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.

DUDAK DUDAĞA POZUNU PAYLAŞTI

Hayatını "N.Ö. ve N.S." diye ayırmak gerektiğini söyleyen ünlü oyuncu, Nurgül Yeşilçay, sevgilisiyle dudak dudağa fotoğrafını Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı. Oyuncu sevgilisini etiketlediği paylaşımına "Aşkım benim" yazarak kırmızı kalp emojisi koydu.

İşte Yeşilçay ve sevgilisinin aşk dolu karesi:

Aşka gelen Nurgül Yeşilçay, sevgilisi öpüşme pozunu paylaştı
Aşka gelen Nurgül Yeşilçay, sevgilisi öpüşme pozunu paylaştı
Aşka gelen Nurgül Yeşilçay, sevgilisi öpüşme pozunu paylaştı
Aşka gelen Nurgül Yeşilçay, sevgilisi öpüşme pozunu paylaştı
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Aşka gelen Nurgül Yeşilçay, sevgilisi öpüşme pozunu paylaştı - Haberler Magazin
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