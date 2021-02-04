Aşka gelen Kaan Yıldırım, Hadise'yi öpücüklere boğdu

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2020 yılında aşk yaşamaya başlayan ve geçtiğimiz aylarda kısa süreli bir ayrılık yaşayan şarkıcı Hadise ile oyuncu Kaan Yıldırım'ın aşkı dolu dizgin devam ediyor.

HADİSE'Yİ ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

İlişkilerini basından uzak yaşayan ve bu zamana kadar hiçbir kameraya yakalanmayan çiftten Yıldırım bugün adeta aşka geldi. Güzel havayı fırsat bilip beraber yaşadıkları evin bahçesine çıkan çift, aşk dolu pozlar verdi. Başarılı oyuncu da sevgilisi Hadise'yi öpücüklere boğduğu bir kareyi Instagram hesabından paylaştı.

İLİŞKİLERİNE İKİNCİ ŞANSI VERDİLER

Hadise ve Kaan 2020 yılının son günlerinde ilişkisini noktalamış ancak kısa süre sonra yeniden barışmıştı. Geçtiğimiz günlerde kamera karşısına geçen Hadise, ikinci bir şans verdiği ilişkisi hakkında "Ben de insanım, benim de duygularım var bazen yoğun yaşanıyor. Onun dışında her şey yolunda çok mutluyuz" demişti.