Aşka gelen Kaan Yıldırım, Hadise'yi öpücüklere boğdu
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Aşka gelen Kaan Yıldırım, Hadise'yi öpücüklere boğdu

04.02.2021 15:02 | Son Güncelleme: 04.02.2021 16:17

Ünlü şarkıcı Hadise ile aşk yaşayan başarılı oyuncu Kaan Yıldırım, aşka geldi. Oyuncu, Instagram hesabından sevgilini öpücüklere boğduğu anı paylaştı.

2020 yılında aşk yaşamaya başlayan ve geçtiğimiz aylarda kısa süreli bir ayrılık yaşayan şarkıcı Hadise ile oyuncu Kaan Yıldırım'ın aşkı dolu dizgin devam ediyor.

HADİSE'Yİ ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

İlişkilerini basından uzak yaşayan ve bu zamana kadar hiçbir kameraya yakalanmayan çiftten Yıldırım bugün adeta aşka geldi. Güzel havayı fırsat bilip beraber yaşadıkları evin bahçesine çıkan çift, aşk dolu pozlar verdi. Başarılı oyuncu da sevgilisi Hadise'yi öpücüklere boğduğu bir kareyi Instagram hesabından paylaştı.

Aşka gelen Kaan Yıldırım, Hadise'yi öpücüklere boğdu

İLİŞKİLERİNE İKİNCİ ŞANSI VERDİLER

Hadise ve Kaan 2020 yılının son günlerinde ilişkisini noktalamış ancak kısa süre sonra yeniden barışmıştı. Geçtiğimiz günlerde kamera karşısına geçen Hadise, ikinci bir şans verdiği ilişkisi hakkında "Ben de insanım, benim de duygularım var bazen yoğun yaşanıyor. Onun dışında her şey yolunda çok mutluyuz" demişti.

Aşka gelen Kaan Yıldırım, Hadise'yi öpücüklere boğdu
Aşka gelen Kaan Yıldırım, Hadise'yi öpücüklere boğdu
Haber Yorumları (3)
SÜLEYMAN: Şimdi sadece bir şeye dikkat çekmek istiyorum bir müslüman ikinci eşi alsa onu eşi namusu bilse dinen her türlü eş olma sorumluluğunu alsa gerici yobaz diyorsunuz, iyi de bunlar kaç eşli üstelik hiç bir sorumluluğu alamdan düş kalk hangisi daha medenice? edep yahu
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YAZIK: Nikahsız yaşamaya devam. Gerçekten bunlar müslüman mı
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GESTAPO: Yeter artık midem bulanmaya başladı.
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