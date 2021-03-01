Aşka gelen İsmail Hacıoğlu, sevgilisinin göbeğine sarıldığı anları paylaştı

Kendisi gibi oyuncu sevgilisi Merve Çağıran ile gözlerden uzak ilişki yaşayan İsmail Hacıoğlu, aşka geldi. Sevgilisi Çağıran'ın göbeğine sarıldığı anları paylaşan Hacıoğlu, sosyal medyada gündem oldu.

Fox TV'nin 11. bölümden sonra final yapma kararı alan dizisi Çocukluk'ta tanışan İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran, ağustos ayından itibaren gözlerden uzak aşk yaşıyor.

ROMANTİK FOTOĞRAF ÇEKTİLER

Hayranları tarafından çok yakıştırılan ve beğenilen oyuncu çift, aşka gelerek ayna karşısında romantik bir fotoğraf çekti. Ardından sevgilisinin göbeğine sarıldığı kareyi sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşan Hacıoğlu, kullanıcılardan binlerce beğeni ve yorum aldı.

EVLİLİĞİNİ GEÇTİĞİMİZ AYLARDA SONLANDIRMIŞTI

Hayat verdiği karakterler ve oyunculuk performansı ile son zamanların en beğenilen oyuncuları arasında yer alan İsmail Hacıoğlu, 2016 yılında evlendiği Duygu Kaya Kumarki ile geçtiğimiz aylarda boşanmıştı.