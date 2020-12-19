Aşka gelen Hakan Altun önce Gonca Vuslateri ile romantik pozunu paylaştı sonra herkesi takipten çıkardı
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Aşka gelen Hakan Altun önce Gonca Vuslateri ile romantik pozunu paylaştı sonra herkesi takipten çıkardı

19.12.2020 09:42 | Son Güncelleme: 19.12.2020 10:14

Yakın bir zaman önce Gonca Vuslateri ile aşk yaşamaya başlayan Hakan Altun, sosyal medya hesabından sevgilisiyle çektirdiği bir pozu paylaştı. Altun bunun yanı sıra Instagram'dan tüm takip ettiklerini silip sadece Vuslateri'ni takibe aldı.

Yılın sürpriz aşk haberlerinden biri de şarkıcı Hakan Altun ile oyuncu Gonca Vuslateri'den geldi. İlişkileri tam gaz devam eden çift, romantik pozlarını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

AYNI ANDA PAYLAŞIM YAPTILAR

Çift, son olarak aynı anda sahilde çektirdikleri bir pozu Sezen Aksu'nun Erkek Güzeli isimli şarkısını ekleyerek paylaştı. İkili, paylaşımlarına "Seni pamuklara sarmalar sararım. Ne bedel isterim ne hesap sorarım. Ne sitemle güzel kalbini yorarım. Sakın" notunu da yazdı.

Aşka gelen Hakan Altun önce Gonca Vuslateri ile romantik pozunu paylaştı sonra herkesi takipten çıkardı

SADECE SEVGİLİSİNİ TAKİP EDİYOR

Aşk dolu pozunu paylaşmanın yanı sıra bir hamle daha yapan Altun, Instagram hesabından tüm takip ettiklerini sildi. Şarkıcı sadece sevgilisi Gonca Vulateri'ni takibe aldı. Vuslateri ise 4 binden fazla kişiyi takip ediyor.

Aşka gelen Hakan Altun önce Gonca Vuslateri ile romantik pozunu paylaştı sonra herkesi takipten çıkardı
Aşka gelen Hakan Altun önce Gonca Vuslateri ile romantik pozunu paylaştı sonra herkesi takipten çıkardı
Aşka gelen Hakan Altun önce Gonca Vuslateri ile romantik pozunu paylaştı sonra herkesi takipten çıkardı
Haber Yorumları (4)
AVNİ: meliss yokmu
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ESRA: Mutlulukları daim olsun. Yaş farkının ne önemi var? Önemli olan düşünce düzeyi aynılığı!
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YAN KOMŞU: Sırf bu yüzden ayrılır bunlar,ben sildim sen de sil diye
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500
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