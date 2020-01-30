Aşk Tesadüfleri Sever filmi konusu nedir? Aşk Tesadüfleri Sever oyuncuları ve Aşk Tesadüfleri Sever özeti!

30.01.2020 09:31 | Son Güncelleme: 30.01.2020 09:31

İzleyenleri ekrana bağlayan Aşk Tesadüfleri Sever filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Aşk Tesadüfleri Sever filmini izleyecek olanların merak ettiği Aşk Tesadüfleri Sever konusu nedir, Aşk Tesadüfleri Sever oyuncuları kimler ve Aşk Tesadüfleri Sever özeti gibi konuları inceliyoruz.

AŞK TESADÜFLERİ SEVER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Film, doğumlarından itibaren çocukluk ve ilk gençlik yılları boyunca yolları Ankara'da kesişen, 2010 yılında İstanbul'da tanışan Özgür ve Deniz'in birbirlerine doğru ve engellerle dolu aşk macerasını anlatırken, bir yandan da geri dönüşlerle onların bugünlerini yaratan dönemlere uzanıyor. Film, Türkiye'nin 70'li, 80'li, 90'lı ve 2000'li yıllarını ziyaret ederek, o yılların unutulmaya yüz tutmuş yaşam biçimlerinden besleniyor.

AŞK TESADÜFLERİ SEVER OYUNCULARI VE KADROSU

Aşk Tesadüfleri Sever Yönetmen: Ömer Faruk Sorak

Aşk Tesadüfleri Sever Oyuncular: Mehmet Günsür, Belçim Bilgin, Altan Erkekli, Yiğit Özşener, Ayda Aksel

Aşk Tesadüfleri Sever Tür: Romantik

Aşk Tesadüfleri Sever Yapım Yılı: 2010

Aşk Tesadüfleri Sever Vizyon Tarihi: 4 Şubat 2011 Cuma

Aşk Tesadüfleri Sever Senaryo: Nuran Evren