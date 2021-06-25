Aşk şiiri - Cemal Süreyya Aşk şiiri
Cemal Süreyya'in Aşk şiiri en çok okunan şiirlerinden birisi. Aşk şiiri Cemal Süreyya tarafından kaleme alınmış ve son dönemlerde en çok takip edilen, ezberlenen şiirler arasında yer almaktadır. işte Aşk şiiri Cemal Süreyya Aşk şiiri
Aşk şiiri Cemal Süreyya'in önemli eserleri arasında yer almaktadır. "Aşk" şiiri Türk edebiyatında ve toplumsal olarak farklı etkiler bırakmış eserlerden birisi. İşte Cemal Süreyya Aşk şiiri
AŞK
Şimdi sen kalkıp gidiyorsun. Git
Gözlerin durur mu onlar da gidiyorlar. Gitsinler.
Oysa ben senin gözlerinsiz edemem bilirsin
Oysa Allah bilir bugün iyi uyanmıştık
Sevgideydi ilk açılışı gözlerimizin sırf onaydı
Bir kuş konmuş parmaklarıma uzun uzun ötmüştü
Bir sevişmek gelmiş bir daha gitmemişti
Yoktu dünlerde evelsi gün
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Cemal Süreyya