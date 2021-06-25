Aşk şiiri - Cemal Süreyya Aşk şiiri
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Aşk şiiri - Cemal Süreyya Aşk şiiri

Aşk şiiri - Cemal Süreyya Aşk şiiri
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Cemal Süreyya'in Aşk şiiri en çok okunan şiirlerinden birisi. Aşk şiiri Cemal Süreyya tarafından kaleme alınmış ve son dönemlerde en çok takip edilen, ezberlenen şiirler arasında yer almaktadır. işte Aşk şiiri Cemal Süreyya Aşk şiiri

Aşk şiiri Cemal Süreyya'in önemli eserleri arasında yer almaktadır. "Aşk" şiiri Türk edebiyatında ve toplumsal olarak farklı etkiler bırakmış eserlerden birisi. İşte Cemal Süreyya Aşk şiiri

AŞK

Şimdi sen kalkıp gidiyorsun. Git

Gözlerin durur mu onlar da gidiyorlar. Gitsinler.

Oysa ben senin gözlerinsiz edemem bilirsin

Oysa Allah bilir bugün iyi uyanmıştık

Sevgideydi ilk açılışı gözlerimizin sırf onaydı

Bir kuş konmuş parmaklarıma uzun uzun ötmüştü

Bir sevişmek gelmiş bir daha gitmemişti

Yoktu dünlerde evelsi gün

..........

..........

Cemal Süreyya

Kaynak: Antoloji.com -Cemal Süreyya Aşk şiiri

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