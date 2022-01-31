Aşk Masalı filmi oyuncuları kim? Aşk Masalı filmi konusu, oyuncuları ve Aşk Masalı özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Aşk Masalı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Aşk Masalı filmini izleyecek olanların merak ettiği Aşk Masalı konusu nedir, Aşk Masalı oyuncuları kimler ve Aşk Masalı özeti gibi konuları inceliyoruz.

AŞK MASALI FİLMİ KONUSU NEDİR?

New York Şehrinin kenar mahallesinde doğan ve büyüyen Marisa Ventura (Jennifer Lopez), Mahattan'daki birinci sınıf bir otelde hizmetçi olarak çalışan bekar bir annedir. Kaderin bir cilvesi olarak, Marisa otelde kalan Christopher Marshall (Ralph Fiennes) ile karşılaşır. Politik bir hanedanlığın varisi olan yakışıklı Christopher, bir yanlış anlama sonucunda Marisa'nın otelde kalan bir misafir olduğunu zanneder. Kader bu farklı insanları bir akşam biraraya getirir. Marisa'nın gerçek kimliği ortaya çıktığında ise ikisi de, Manhattan ve Bronx arasındaki mesafenin bir metro istasyonu olmasına rağmen, ayrı dünyaların insanları olduklarını fark ederler.

AŞK MASALI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Wayne Wang

Oyuncular: Jennifer Lopez, Ralph Fiennes, Natasha Richardson, Caroline Lane, Tyler Posey

Tür: Komedi, Romantik

Yapım Yılı: 2002 (105 dk)

Vizyon Tarihi: 11 Şubat 2003 Salı

Senaryo: John Hughes, Kevin Wade

Yapımcı Firma:

Yapım Ülkesi: ABD

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