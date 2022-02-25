Aşk Mantık İntikam yeni oyuncu Efe kimdir, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Başrollerini Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük ve Melisa Döngel'in paylaştığı diziye yeni bir isim dahil olacak. Aşk Mantık İntikam yeni oyuncu kim? Aşk Mantık İntikam Efe kimdir, gerçek adı nedir?

EFE SAYANOĞLU KİMDİR?

Efe Sayanoğlu; kibar, iyi eğitimli, dünyayı gezmiş ve kadın ruhundan anlayan kültürlü bir adamdır. Esra'yı İngiltere'deyken tanımış; onun güzelliğinden, neşesinden ve doğallığından etkilenmiş olsa da Esra için yakın bir arkadaştan fazlası değildir. Yıllar sonra yolları kesişecek olan bu iki eski arkadaşın arasındaki uyum Ozan için rekabeti mi doğuracak?

AŞK MANTIK İNTİKAM YENİ OYUNCU EFE KİMDİR?

Efe karakterini canlandıran isim ise Cem Belevi'dir.

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