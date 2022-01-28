Aşk Mantık İntikam yeni bölüm ne zaman? Aşk Mantık İntikam 30. bölüm bugün var mı? Aşk Mantık İntikam 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Rüya'nın, Ozan'ın hayatına daha fazla dahil olabilmek için söylediği yalanlara bir yenisi daha eklenmiştir. Esra ve Ozan şirketi içinde bulunduğu krizden çıkarmaya çalışırken güzel bir haber alır. Şirketle ilgilenen bir yatırımcı vardır. Bu yatırımcıyla görüşmek için gittikleri yemekte ikili ortak geçmişlerini hatırlar. Esra'nın İngiltere'den tanıdığı Efe'nin Milenyumsoft'a gelmesi ise Ozan ve Esra'nın ilişkilerinin dengesinin değişmesine neden olacaktır. Suç ortağı Barış'ın başı, borç aldığı kişilerle derde girince Rüya'ya tehlikeli bir oyun oynama teklifinde bulunur. Fakat bu oyun hiç kimsenin beklemediği bir şekilde sonlanır…

Esra ve Ozan evlenmişlerdir. Aynı evde yaşayıp Atlas'a ve ailelerine mutlu bir çiftmiş gibi davranmaktadırlar. Atlas Ozan'a hala baba dememektedir. Ozan ise olanlardan dolayı Esra'yı affedememiştir. Şirketin zor bir duruma düşmesi ikilinin tekrar sorunlarla beraber uğraşmasına neden olurken Esra ister istemez Ozan'dan etkilenmeye başlar. Diğer yandan Ozan'la ilgili gizli bir ajandası olan Rüya, Ozan ve Esra'nın hayatına yavaş yavaş sızma planları yapmaktadır. Bu konuda ikilinin iyi niyetinden yararlanan Rüya planlarında başarılı olabilecek midir?

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