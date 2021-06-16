Aşk Mantık İntikam Ozan kimdir? İlhan Şen kim, kaç yaşında, nereli?

FOX TV ekranlarına yepyeni bir dizi geliyor. Aşk Mantık İntikam dizisi Cunning Single Lady adlı Kore dizisinden uyarlanmıştır. Birbirinden başarılı oyuncuları bir araya getiren No:9 Productions yapımı Aşk Mantık İntikam dizisinin oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki, başrol oyuncularından Aşk Mantık İntikam Ozan kimdir? İlhan Şen kim, kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

FOX TV ekranlarına yepyeni bir dizi geliyor. Aşk Mantık İntikam dizisi Cunning Single Lady adlı Kore dizisinden uyarlanmıştır. Birbirinden başarılı oyuncuları bir araya getiren No:9 Productions yapımı Aşk Mantık İntikam dizisinin oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki, başrol oyuncularından Aşk Mantık İntikam Ozan kimdir? İlhan Şen kim, kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

AŞK MANTIK İNTİKAM OZAN KİMDİR?

Ozan, Esra'yı ilk gördüğünde sekiz yaşındadır. O küçük yaşına rağmen hissettiği şeyin aşk olduğunu anlamıştır. Üniversiteyi bitirip işe girene kadar Esra'nın kendisinden haberdar olmadığını düşünmektedir. Ancak kendisini Esra ile evlenmiş bulur. İnandığı projesi için hayallerinin peşinde giderken de Esra'nın hassasiyetinin farkına varmayarak onu kaybetmesine neden olacak durumların içine girer ve sonuçta boşanırlar. Ama hep en dibe düşünce başlar yükseliş. Ozan'ın hiçbir ümidi kalmadığını düşündüğü gün karşısına Çınar çıkar.

Ozan yaşadıkları onu sertleştirmiş olsa da vicdanlı, iyi niyetli ve dürüst bir adamdır. İnsanlara inanmaya, onların içindeki iyi yönü görmeye meyillidir. Pozitif düşünen, sorunları büyütmeden, panik yapmadan çözen biridir. Yakışıklılığına rağmen kibirli değildir, kimseyi aşağıda görmez. Ailesine düşkündür. Annesine çok şey borçlu olduğunu düşünür. Onun için yapamayacağı şey yoktur. Kız kardeşi ile çok güzel bir ilişkisi vardır. Abi kardeş arkadaş gibidirler.

İLHAN ŞEN KİMDİR?

İlhan Şen, 19 Aralık 1987yılında Bulgaristan'da doğan başarılı oyuncudur. Kendisi 2 yaşındayken ailesi ile birlikte İstanbul'a yerleşmiştir. İstanbul' da ilkokul ve ortaokulu bitirmiştir.

Eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi-İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır.

Modellik geçmişi de bulunmaktadır.

2008 Best Model finalistlerindendir.

Dizi oyunculuğuna 2018 yılında, Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisine dahil olmasıyla başladı. Şimdilerde FOX TV'nin yeni dizisi Aşk Mantık İntikam

Rol aldığı diziler