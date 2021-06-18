Aşk Mantık İntikam oyuncuları kimler? Aşk Mantık İntikam oyuncu kadrosu!
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Aşk Mantık İntikam oyuncuları kimler? Aşk Mantık İntikam oyuncu kadrosu!

Aşk Mantık İntikam oyuncuları kimler? Aşk Mantık İntikam oyuncu kadrosu!
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Yönetmenliğini Murat Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal'ın paylaştığı yeni dizi Aşk Mantık İntikam ne zaman? Aşk Mantık İntikam 1. bölüm fragmanı izle! Aşk Mantık İntikam oyuncuları kimler? Aşk Mantık İntikam oyuncu kadrosu!

YönetmenliğiniMurat Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal'ın paylaştığı yeni dizi Aşk Mantık İntikam ne zaman? Aşk Mantık İntikam 1. bölüm fragmanı izle! Aşk Mantık İntikam oyuncuları kimler? Aşk Mantık İntikam oyuncu kadrosu!

AŞK MANTIK İNTİKAM OYUNCULARI!

BURCU ÖZBERK (Esra Erten)

Esra eğlenceli ve güçlü bir kızdır. Abisiyle birbirleriyle sürekli didişseler de aslında aile bağları çok kuvvetlidir. Babasını her şeye rağmen çok sever. Annesi ise hem arkadaşı, hem dert ortağıdır.

İLHAN ŞEN ( Ozan Korfalı)

Ozan yaşadıkları onu sertleştirmiş olsa da vicdanlı, iyi niyetli ve dürüst bir adamdır. İnsanlara inanmaya, onların içindeki iyi yönü görmeye meyillidir.

BURAK YÖRÜK ( Çınar Yılmaz)

Çok değer verdiği dostu ve söz geçiremediği kalbi arasında büyük bir sınav beklemektedir onu.

MELİSA DÖNGEL ( Çağla Yılmaz)

Çağla çok güzel , karizmatik, iyi kalpli, duygusal bir kızdır. Çok iyi okullarda eğitim görmüş, babasından iyi bir terbiye, emektarları Adiloş'tan bolca sevgi almıştır.

Aşk Mantık İntikam oyuncuları kimler? Aşk Mantık İntikam oyuncu kadrosu!
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Aşk Mantık İntikam oyuncuları kimler? Aşk Mantık İntikam oyuncu kadrosu! - Haberler
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