Aşk Mantık İntikam her hafta yeni bölümü ile izleyicileri ekrana balarken bu hafta diziyi yayın akışında göremeyenler Aşk Mantık İntikam neden yok? Aşk Mantık İntikam yok mu? Aşk Mantık İntikam yeni bölüm ne zaman yayınlanacak konularını merak etti. Peki, Aşk Mantık İntikam neden yok?

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ayaz'ın teklifiyle köşeye sıkışan Esra her şeyi Ozan'a anlatmaya karar verir. Bunu öğrenen Çınar, Esra ve Atlas'ı kaybetmemek için Ayaz'a geri çeviremeyeceği bir teklifte bulunur. Çağla ise Ozan'ı boşanmaktan vazgeçirmek için Ela'yı kullanmaktan çekinmez. Çınar'ın Ayaz'la birlikte kurduğu oyun Ozan'ın hiç beklemediği bir anda gerçeklerle karşı karşıya gelmesine neden olacaktır.

AŞK MANTIK İNTİKAM YOK MU?

Aşk Mantık İntikam bugünkü yayın akışında yer almadı. İşe yayın akışı:

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