Aşk iddiaları doğru çıktı! İlker Kaleli, Sıla Gençoğlu'nun evinde görüntülendi
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Aşk iddiaları doğru çıktı! İlker Kaleli, Sıla Gençoğlu'nun evinde görüntülendi

Hürriyet / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Uzun bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan ve sosyal medya hesaplarından birbirini takip ederek iddiaları güçlendiren Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli çiftinden beklenen haber geldi. Oyuncu İlker Kaleli, Sıla'nın Bodrum'daki evinde görüntülendi.

Ünlü şef Hazer Amani ile tek celsede boşanan şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun oyuncu İlker Kaleli ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Özel hayatları hakkında herhangi bir açıklama yapmayan çifttin aşklarını kanıtlayan bir görüntü gündeme geldi.

PANİKLEYEREK EVE KAÇTI

Sıla'nın sezonluk olarak 300 bin liraya kiraladığı villanın bahçesinde görüntülendi. İddiaya göre ikili, bu evde 1 aydır tatilde. Kaleli, görüntü alınmaması için çitlerle çevrilen bahçede görüntülendi. İlişkilerini basından uzak yaşamayı tercih eden çift, evden dışarı çıkmamayı tercih ediyor. Tüm bu önlemlere rağmen İlker Kaleli önceki gün villanın bahçesinde telefonla konuşurken objektife yansıdı. Panikleyen oyuncu koşarak eve geçti.

Aşk iddiaları doğru çıktı! İlker Kaleli, Sıla Gençoğlu'nun evinde görüntülendi
Aşk yaşamaya başlayan Sıla ve İlker Kaleli, sosyal medyadan birbirini takibe aldı
Aşk yaşamaya başlayan Sıla ve İlker Kaleli, sosyal medyadan birbirini takibe aldı
Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı
Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı
Aşk iddiaları doğru çıktı! İlker Kaleli, Sıla Gençoğlu'nun evinde görüntülendi

Kaynak: Hürriyet / Ecem Altan

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