Aşk Bir Şey Değildir" Oyunu Bursa'da Sahnelendi

Bursa'da, Şahin Örgel'in kaleme aldığı, başrollerini Ececan Gümeci ve Aykut Ünal'ın oynadığı "Aşk Bir Şey Değildir" adlı oyun sahnelendi.

Tayyare Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyun, modern çağda evlilik kurumunun çatısı altında aşık olan çiftlerin, kadın ve erkek ilişkisinin en açık şekilde masaya yatırıp, sorgulandığı, sorumlulukların, kıskançlığın, sadakatin, özverinin, güvenin, hoşgörünün ve aşkın mizahi bir şekilde anlatımını konu ediyor.

Oyunda ayrıca Nihal ve Tekin karakterlerinin komik ve bazen de hüzünlü sahneleriyle çiftler arasındaki iletişime nasıl yön verdiği canlandırılıyor.

Televizyon ve sinemanın tanınan yüzleri Ececan Gümeci ve Aykut Ünal'ın rol aldığı oyun, tiyatroseverler tarafından beğeni kazandı.

Oyun sonunda seyircileri selamlayan ikili, izleyicilerce uzun süre alkışlandı.