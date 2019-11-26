Aşk Ağlatır 13. Bölüm Fragmanı
Aşk Ağlatır Resmi Dailymotion Kanalına Abone Olmak İçin: https://www.dailymotion.com/askaglatirOyuncular: Deniz Can AktaşHafsanur SancaktutanYağız Can KonyalıPelin ÖztekinEda ŞölenciOktay ÇubukSezin BozacıDurul BazanLaçin Ceylan#aşkağlatır #showtv #yapamazsın.
26.11.2019 18:46 | Son Güncelleme: 26.11.2019 18:46
Aşk Ağlatır Resmi Dailymotion Kanalına Abone Olmak İçin: https://www.dailymotion.com/askaglatir
Oyuncular:
Deniz Can Aktaş
Hafsanur Sancaktutan
Yağız Can Konyalı
Pelin Öztekin
Eda Şölenci
Oktay Çubuk
Sezin Bozacı
Durul Bazan
Laçin Ceylan
#aşkağlatır #showtv #yapamazsın
Kaynak: DailyMotion.com
Haber Videosu: Aşk Ağlatır 13. Bölüm Fragmanı