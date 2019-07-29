Asırlık Lezzet

Riccolivo ekibi zeytinleri sizler için Kaz Dağlarının eteklerindeki asırlık zeytin ağaçlarından özenle elleriyle ile topluyor ve fabrikaya ulaştırıyor. Bilindiği üzere Kaz Dağları Dünya'nın en yüksek oksijene sahip bölgelerinden biri ve yüksek seviyede iyot ve verimli topraklara sahiptir. Riccolivo da topladığı zeytinleri işleyip soğuk sıkım yöntemiyle en sağlıklı şekilde sofralarınıza getiriyor. Soğuk preslendiği için çok düşük asit seviyesine sahip olan zeytinyağı, %100 natürel sızma zeytinyağı olarak sınıflandırılıyor. %100 Natürel Sızma Zeytinyağı Riccolivo, A,D,E ve K vitaminleri yönünden oldukça zengin ve kolesterol önleyici özelliğe sahip... Sizde bu tadı denemek istiyorsanız Riccolivo'nun web sitesi üzerinden satın alabilirsiniz.