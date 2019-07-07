'Aşırı sağ terör tehlikesi henüz geçmedi'

KAMUOYUNUN neonazi terör örgütü NSU'nun seri cinayetlerinin ortaya çıkmasından sonra hızla başka konulara yöneldiğine işaret eden Weil, Alman haber ajansı dpa'ya verdiği demeçte, şiddet sınırının eskisinden çok fazla aşıldığını kaydetti. Weil, çok sayıda yerel politikacının kendilerine karşı ses tonunun sertleştiğini anlattığına dikkati çekti.