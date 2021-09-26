Asılsız yangın ihbarına giden itfaiyecilere 'sürpriz' kutlama - Haberler
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Asılsız yangın ihbarına giden itfaiyecilere 'sürpriz' kutlama

Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Haberler | Güncel
Asılsız yangın ihbarına giden itfaiyecilere 'sürpriz' kutlama

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, asılsız yangın ihbarında bulunan vatandaşlar, gelen itfaiye ekiplerinin 'İtfaiye Haftası'nı kutladı.

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, asılsız yangın ihbarında bulunan vatandaşlar, gelen itfaiye ekiplerinin ' İtfaiye Haftası'nı kutladı.

Doğantepe Mahallesi sakinleri, akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak 1329'uncu Cadde'de bir apartman dairesinde yangın çıktığı yönünde ihbarda bulundu. İhbardan kısa süre sonra mahalleye ulaşan itfaiye ekipleri, Türk bayraklarıyla süslenmiş caddede ellerinde meşaleler bulunan vatandaşlar tarafından karşılandı. Ekipler, araçlardan inerek İtfaiye Haftası'nı kutlamak için asılsız ihbarda bulunan vatandaşlarla bir araya geldi. Daha sonra üzerinde itfaiye aracı fotoğrafı bulunan pasta kesildi ve itfaiye amirleri ile erlerine ikram edildi. Vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çekinen itfaiyeciler, araçlarına dönüp siren çalarak mahalleden ayrıldı ve görev yerlerine geri döndü.


Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Son Dakika Haberleri
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Haber: Asılsız yangın ihbarına giden itfaiyecilere 'sürpriz' kutlama - Haberler
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