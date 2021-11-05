Aşık Paşa Şiir Şöleni için Kırşehir'e gelen şairler Vali Akın'ı ziyaret etti

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, 10. Uluslararası Aşık Paşa Şiir Şöleni için kente gelen şairleri kabul etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarete, İl Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır, Kent Konseyi Başkanı Tahsin Üçgül, çeşitli ülkeler ve illerden gelen şairler katıldı.

Akın, ziyarette yaptığı konuşmada, sözleriyle, yazdıklarıyla gönüllere dokunan şairlerin, aynı zamanda birer kültür elçisi olduklarını ifade etti.

Kırşehir'in barındırdığı kültürel değerlerle ilim ve irfan şehri olduğunu vurgulayan Vali Akın, şunları kaydetti:

"Kırşehir'de yaşayan değerlerden biri de bugün bir kere daha minnet ve rahmetle andığımız Türk dilinin öncüsü Aşık Paşa, yaşadığı dönemde edebiyat dili olma mücadelesi veren Türkçemizin bayraktarlığını yap­mış bir ilim adamıdır. Başta Garib-name olmak üzere, eserleriyle Anadolu insanının gönüllerini fetheden, Türk milletinin sesi, kültür ve irfan hayatının önderi olan Aşık Paşa'yı tanımak ve tanıtmak hepimizin ortak görevidir."

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