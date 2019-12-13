Aşı uygulaması yapılan okula ziyaret

13.12.2019 11:44 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:49

Sivrihisar Kaymakamı Alparslan Kılıç ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin İlhan, Hızırbey İlkokulunda aşı uygulaması yapan sağlık ekibini ziyaret etti.



Ziyaret sırasında Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Nafiz Başerdem'den bilgi alan Sivrihisar Kaymakamı Alparslan Kılıç, önlenebilir hastalıklardan korunmak, ölüm ve sakatlıkların önüne geçmek için aşı uygulamasının çok önemli olduğunu vurguladı. Sivrihisar Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Nafiz Başerdem, Türkiye'de uygulanan aşılarda insan sağlığına zararlı herhangi bir maddenin bulunmadığını, vatandaşların aşı hakkındaki haberleri ve araştırmaları incelerken kanıta dayalı olmasına dikkat etmelerini, aşıların yararları ve Türkiye'de uygulanan aşıların içerikleri hakkında doğru ve güvenilir bilgiye sağlık bakanlığının asi.saglik.gov.tr adresinden ulaşabileceklerini belirtti.



Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyyüp Mutlu ve Okul Müdürü Sedat Çil de hazır bulundu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA