AYDIN AŞI SMS'İ İLE DOLANDIRICILIĞA FARKINDALIK İÇİN KISA FİLM ÇEKİLDİ
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AYDIN AŞI SMS'İ İLE DOLANDIRICILIĞA FARKINDALIK İÇİN KISA FİLM ÇEKİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DOLANDIRICILAR, cep telefonuna ya da mail adreslerine mesaj gönderip, para karşılığı aşı randevusu verecekleri yalanını söyleyerek, kredi kartı ve kimlik bilgileri çalıyor.

DOLANDIRICILAR, cep telefonuna ya da mail adreslerine mesaj gönderip, para karşılığı aşı randevusu verecekleri yalanını söyleyerek, kredi kartı ve kimlik bilgileri çalıyor. Yerel şair ve türkücü Eşref Gülpınar, aşı mesajıyla yapılan bu dolandırıcılığa karşı farkındalık oluşturmak için Aydın Sağlık Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün de desteğiyle yöresel kamu spotu hazırladı.

Aydın şivesiyle hazırlanan ve 2 dakika 40 saniye süren kısa filmde, Eşref Gülpınar'ın kendisi de dahil 10 kişi rol aldı. Yöresel şive ile çekilen kamu spotu, internette paylaşıldı. Yapım ve senaristliğini de Gülpınar'ın üstlendiği kamu spotunda, Aydınlı 65 yaş üzerindeki 'İbrahim Efeoğlu' karakterini canlandıran Gülpınar, kahvede oturduğu sırada yanına gelen kişiyle sohbet ederken, cep telefonuna 'Sağlık Bakanlığı'ndan aşı sıranız geldi. Öğrenmek için tıklayınız' SMS'i geliyor. Bu sırada kahve önünden geçen kadın polis memuru, cep telefonuna her gelen mesajın tıklanmaması gerektiğini belirtip, 'Aşı sıranız geldi' mesajını araştırarak, sahte olduğunu öğrendikten sonra Gülpınar'ı uyarıyor. Doktor, hemşire ve hastane güvenlik görevlisi gibi birçok karakterin yer aldığı kısa filmin kameramanlığını Levent Kaplan, montajını ise Onur Şahin yaptı.

Eşref Gürpınar, kamu spotuyla bir Aydınlı olarak pandemi döneminde gece gündüz demeden emeği geçen sağlık çalışanlarına ve emniyet güçlerine bir nevi teşekkür ettiklerini söyledi.

AYDIN AŞI SMS'İ İLE DOLANDIRICILIĞA FARKINDALIK İÇİN KISA FİLM ÇEKİLDİ
AYDIN AŞI SMS'İ İLE DOLANDIRICILIĞA FARKINDALIK İÇİN KISA FİLM ÇEKİLDİ
AYDIN AŞI SMS'İ İLE DOLANDIRICILIĞA FARKINDALIK İÇİN KISA FİLM ÇEKİLDİ
AYDIN AŞI SMS'İ İLE DOLANDIRICILIĞA FARKINDALIK İÇİN KISA FİLM ÇEKİLDİ
AYDIN AŞI SMS'İ İLE DOLANDIRICILIĞA FARKINDALIK İÇİN KISA FİLM ÇEKİLDİ
AYDIN AŞI SMS'İ İLE DOLANDIRICILIĞA FARKINDALIK İÇİN KISA FİLM ÇEKİLDİ
AYDIN AŞI SMS'İ İLE DOLANDIRICILIĞA FARKINDALIK İÇİN KISA FİLM ÇEKİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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