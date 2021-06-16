Aşı randevusu iptal ediliyor mu?
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Aşı randevusu iptal ediliyor mu?

Aşı randevusu iptal ediliyor mu?
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Koronavirüs'le mücadele devam ederken Coivd aşısı hakkında detaylar merak ediliyor. Bu konuda merak edilen konuların başında " Aşı randevusu iptal ediliyor mu?" sorusu yer aldı. Peki, Aşı randevusu iptal ediliyor mu?

Pandemi sürecinde aşılama hızla devam ederken konu hakkında detaylar merak edilmeye başlandı. Konu hakkında detaylar merak edilirken Aşı randevusu iptal ediliyor mu?, konusunu merak etti. İşte, detaylar.

MHRS RANDEVU NASIL ALINIR?

e-Devlet şifresi olan vatandaşlar, MHRS üyeliği bulunmasa bile mhrs.gov.tr adresinden e-Devlet girişiyle de MHRS'nin sunduğu hizmetlerden yararlanabilmektedir.

Ana sayfada bulunan "Randevu Al" butonu tıklandıktan sonra açılan sayfada "e-Devlet ile Giriş" seçilerek, kullanıcı bilgileri doldurulup, sisteme kolayca giriş sağlanacaktır. e-Devlet üzerinden mhrs.gov.tr'ye giriş yapan vatandaşlar; randevu oluşturma, iptal etme, geçmiş randevularını görüntüleme gibi bütün hizmetlere kolayca erişebilecektir

AŞI RANDEVUSU İPTAL EDİLİYOR MU?

Aşı randevuları Alo 182 veya e-nabız web sayfasından iptal edilebilmektedir.

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