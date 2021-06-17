Aşı olduktan sonra spor yapılır mı?

Kovid-19 aşılama çalışmaları hız kazandı. Aşılama çalışmaları SGK çalışanlarına ve memurlarına uygulanıyor. Korona aşısı olarak Biontech ve Sinovac aşısı kullanılıyor. Peki, Aşı olduktan sonra spor yapılır mı?

Koronavirüs salgınında tüm Türkiye'de aşılama çalışmaları devam ediyor. Aşı olan vatandaşlar aşı sonrası dikkat edilecek konuları sorguluyor. Vatandaşlar özellikle; 'Aşı olduktan sonra spor yapılır mı?' sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte Biontech ya da Sinovac aşısı olduktan sonra spor yapılır mı sorusunun yanıtı...

AŞI OLDUKTAN SONRA SPOR YAPILIR MI?

Aşı olduktan sonra dinlenme son derece önemlidir, özellikle aşı olduktan sonra kendinizi iyi hissetmiyorsanız mutlaka dinlenin. Ancak kendinizi iyi hissediyorsanız uzmanlar, tempolu bir yürüyüşe çıkılabileceğini belirtiyor. Bu, kan dolaşımınızı hızlandırarak bağışıklığınızı güçlendirmek için en iyi yol olarak tanımlanıyor.

Sağlık Bakanlığı, "COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sitesinden aşıyla ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi. İşte sıkça sorulan 36 soru ve cevabı...

Yan Etkilerle Karşılaşıldığında Yapılacaklar

Aşı sonrasında sık olarak karşılaşılabilecek durumlar ve bu hafif durumlara yönelik destekleyici yaklaşımlar şunlardır:

• Aşı uygulanan bölgede ağrı/şişlik/kızarıklık

Aşı uygulanan kolunuza yüksekte olacak şekilde pozisyon veriniz. Soğuk uygulama yapınız. (Örnek: Soğuk suyla ıslatılmış bir havlunun aşı yapılan bölgeye uygulanması vb. Bu sırada cilde doğrudan buz temas ettirilmesinden kaçınılmalıdır.)

Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.

• Yorgunluk

İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz.

• Hafif ateş, titreme

İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

• Baş ağrısı

Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

• Kas/eklem ağrısı

İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

• Kusma, ishal

Bol sıvı takviyesi yapabilirsiniz, beslenmenizi ishal diyetine uygun olarak düzenleyebilirsiniz. Ağızdan sıvı ve gıda alınamayacak kadar kusma olması durumunda sıvı kaybı olabileceğinden sağlık kuruluşuna başvurunuz.

COVID-19 aşısı uygulamasından sonra bunların dışında aşıyla ilişkili olabileceği düşünülen bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.