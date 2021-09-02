Aşı olduktan sonra duş alınır mı? BioNtech aşısından sonra duş alınır mı? Korona aşısı olduktan sonra duş alınır mı?
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Aşı olduktan sonra duş alınır mı? BioNtech aşısından sonra duş alınır mı? Korona aşısı olduktan sonra duş alınır mı?

Aşı olduktan sonra duş alınır mı? BioNtech aşısından sonra duş alınır mı? Korona aşısı olduktan sonra duş alınır mı?
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Kovid-19 aşılama çalışmaları hız kazandı. Aşılama çalışmaları SGK çalışanlarına ve memurlarına uygulanıyor. Korona aşısı olarak Biontech ve Sinovac aşısı kullanılıyor. Birçok vatandaş koronavirüs aşısı sonrası banyo yapılır mı, duş alınır mı sorularını araştırıyor. Peki, Korona aşısı olduktan sonra banyo yapılır mı? BioNtech aşısından sonra duş alınır mı?

Aşı olan vatandaşlar aşı sonrası dikkat edilecek konuları sorguluyor. Kovid-19 aşılama çalışmaları hız kazandı. Aşılama çalışmaları SGK çalışanlarına ve memurlarına uygulanıyor. Korona aşısı olarak Biontech ve Sinovac aşısı kullanılıyor. Birçok vatandaş koronavirüs aşısı sonrası banyo yapılır mı, duş alınır mı sorularını araştırıyor. Peki, Korona aşısı olduktan sonra banyo yapılır mı? BioNtech aşısından sonra duş alınır mı? İşte detaylar haberimizde…

KORONA AŞISI OLDUKTAN SONRA BANYO YAPILIR MI?

Biontech aşısından sonra duş alınır mı, banyo yapılır mı? sorularına yanıt veren Prof. Dr. Dilek Arman, "Aşıdan sonra duş alınmaması, kişilerin mantık yolu ile oluşturdukları bir önlem olsa gerek. Aşı sonrasında aşırı sıcak duş almak, sadece lokal reaksiyon riskini artırabilir. Ancak bunun dışında, "Herhangi bir aşı sonrası duş alınmaz" diye bilimsel bir bilgi yok. Çünkü aşı uygulaması sonrasında cilt açıklığı hızla kapanıyor, buradan vücuda mikrop girmesini beklemiyoruz" yanıtını verdi.

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Aşı olduktan sonra duş alınır mı? BioNtech aşısından sonra duş alınır mı? Korona aşısı olduktan sonra duş alınır mı? - Haberler
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