Aşı olanlar maske takmak zorunda mu? Aşı olanlar maske takacak mı?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık olağan basın toplantısında, COVID-19 salgınına ilişkin soruları cevapladı. Peki, Aşı olanlar maske takmak zorunlu mu? Aşı olanlar maske takacak mı?

Koronavirüs aşısı yaptıranlar, aşı olduktan sonra maske takmak gerekliliği ile ilgili soruların cevabını arıyor. Sosyal mesafeye dikkat etmeli miyim, aşılandıktan sonra neden maske takıyorum, maske taktıysam neden aşı yaptırdım gibi birçok sorunun cevabı...

AŞI OLANLAR MASKE TAKMAK ZORUNDA MI?

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, koronavirüs aşısı yaptırdıktan sonra da maske takılması gerektiğini belirterek, "İstediğimiz şey virüsün bulaşmasını azaltmak. Dolayısıyla aşıların bulaşmayı önleyip önlemeyeceğini henüz bilmiyoruz" dedi.

Harris, "İstediğimiz şey virüsün bulaşmasını azaltmak. Dolayısıyla aşıların bulaşmayı önleyip önlemeyeceğini henüz bilmiyoruz. Yani, maskenizi takmak yakın temasta olduğunuz, kalabalıkta olduğunuz veya kapalı bir alanda olduğunuz anlarda ve bu kapalı alandan çıkamayacağınız yerlerde bulaşmayı önlemekle ilgili bir konu" diye konuştu.

"Virüsü engellemek için sadece maske yeterli değil"

Maske takılmasıyla COVID-19'un varyantlarının bulaşma riskinin azalacağına işaret eden Harris, virüsün yayılmasını engellemek için sadece maske takmanın da yeterli olamayacağına dikkati çekti.

Harris, sosyal mesafe kurallarına uyulması, kalabalıklardan ve kapalı alanlardan kaçınılması, dışarı çıkıldığında her türlü önlemin alınması ve odaların havalandırılması gibi tüm genel halk sağlığı önlemlerine riayet edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Harris, bilim insanlarının aşıların bulaşmayı azaltmaya yardımcı olup olmayacağını henüz bilmediğini yineleyerek, "(Aşıların) buna yardımcı olduklarını ancak her şeyi yapmadıklarını düşünüyoruz. Bu yüzden sizden diğer önlemleri almanızı istedik" ifadelerini kullandı.

İsrail'de kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle kapalı alanlarda uygulanan maske takma zorunluluğu sona erdi.

Nüfusuna oranla dünyada en fazla aşı yapılan ülkeler arasında yer alan İsrail'de Covid-19 salgını sonrası normale dönüş sürecinde yeni bir adım atıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda bugünden itibaren bazı istisnalar dışında kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, aşı olmayanların sağlık kuruluşlarında, karantinaya giden kişilerin yolda ve uçak içindeki yolcuların maske takma zorunluluğunun uygulanmaya devam edeceği belirtildi.

Aşılama sayesinde salgını kontrol altına almayı başaran ve şubat ayından bu yana Covid-19 önlemlerinin gevşetilmeye başlandığı İsrail'de, 19 Nisan'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı.

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de bugüne kadar 5 milyon 480 bin kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 5 milyon 145 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Ülkede Ocak 2021'de 84 bini aşan aktif vaka sayısı aşılama sayesinde 216'ya düşerken, günlük vakalar da çoğunluğu yurt dışından dönenler olmak üzere 20'nin altına düşmüş durumda.