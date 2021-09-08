Aşı karşıtı Yıldız Tilbe, geri adım atarak ilk doz koronavirüs aşısı yaptırdı
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Aşı karşıtı Yıldız Tilbe, geri adım atarak ilk doz koronavirüs aşısı yaptırdı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yaparak "PCR testi ve aşı yaptırmayacağım" diyen ve bu yüzden günlerce konuşulan Yıldız Tilbe, geri adım attı. Fikrini değiştiren şarkıcı, ilk doz aşısını yaptırdı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşıları reddeden şarkıcı Yıldız Tilbe, "Gerekirse konserlerimi iptal ederim. Aşı ve PCR testine karşıyım" diyerek resti çekti. Bu kararıyla tepki çeken Tilbe, geri adım attı.

AŞI YAPTIRDI

Posta'da yer alan habere göre, 6 Eylül itibarıyla seyahate çıkmak, sinema, tiyatro ve konserlere gitmek için aşı kartı ya da PCR testi istenmeye başlanınca Yıldız Tilbe fikir değiştirdi, önceki gün ilk doz aşısını oldu.

"PCR TESTİ DE AŞI DA OLMAYACAĞIM"

Yıldız Tilbe aşı ve PCR testinin zorunlu tutulmasıyla ilgili yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullanmıştı: "Aşıyı da PCR'ı da reddediyorum. Allah'ın dediği olur. İsteyen aşı olur istemeyen olmaz bu insanın tercih hakkıdır. Tüm yasaların kanunların üstündedir. İnsanın kişilik hakları dokunulmazdır. Konsere gidenlere PCR zulümden başka bir şey değil. Sinemada film izlemek için seyahat için PCR testi yapmak zulümdür. Ben kendi konserime giderken PCR testi olacağım, olmam ki. PCR da aşı da olmayacağım, çalışmam yasaklanacak mı, çalışamayacak mıyım? Benden uzak durun gerçekten."

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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Haber Yorumları (1)
CORCİ: zırvaacı
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Aşı karşıtı Yıldız Tilbe, geri adım atarak ilk doz koronavirüs aşısı yaptırdı - Haberler Magazin
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