Aşı çıktı mı nasıl öğrenilir? Aşı sırası nasıl öğrenilir? E-nabız aşı sorgulama
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Aşı çıktı mı nasıl öğrenilir? Aşı sırası nasıl öğrenilir? E-nabız aşı sorgulama

Aşı çıktı mı nasıl öğrenilir? Aşı sırası nasıl öğrenilir? E-nabız aşı sorgulama
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Aşılama sürecinin başlaması ile birlikte aşı çıktı mı nasıl öğrenilir? Sorusu gündemden düşmüyor. Aşı sırasının gelip gelmediğini öğrenmek isteyen vatandaş konu hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, Aşı çıktı mı nasıl öğrenilir? Aşı sırası nasıl öğrenilir? E-nabız aşı sorgulama! Detaylar haberimizde…

Covid-19 aşılama süreci sağlık personelinin aşılanması ile başladı, belirlenen öncelik gruplarıyla devam ediyor. Sağlık Bakanlığı aşının stok ve soğuk zincir aşamalarından, vatandaşın öncelikli grup bilgisi ve randevusuna, hekimin aşıyı kaydetmesine ve ikinci doz randevusunu vermesine kadarki tüm süreci elektronik ortamda yürütüyor. Peki, Aşı çıktı mı nasıl öğrenilir? Aşı sırası nasıl öğrenilir? E-nabız aşı sorgulama! İşte cevabı…

AŞI ÇIKTI MI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kişinin kendisine aşı sırası gelip gelmediğini öğrenmesi için; iki yol var. Vatandaşlar, e-Nabız hesaplarına girerek "Covid-19 aşı durumunu sorgula" sekmesi altından bunu kolaylıkla öğrenebiliyor. İkinci yol ise, aralarında boşluk bırakarak AŞI, T.C. Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini 2023'e kısa mesaj atmak. Gelen mesajla vatandaşlar aşı grubunda olup olmadığını öğrenebiliyor. Bu aşamanın ardından aşı onam formuna hem e-Nabız'dan hem gelen kısa mesaj ile erişebiliyor.

Vatandaş aşı grubunda yer alıyor ise, aşı randevusunu e-Nabız üzerinden MHRS'ye bağlanarak ya da MHRS web, mobil uygulamalarını kullanarak ve ALO182 hattını arayarak alabiliyor. Tüm randevu bilgileri hem e-Nabız'da hem de vatandaşın cep telefonuna gelen kısa mesajda yer alıyor.

E-NABIZ AŞI SORGULAMA

E-nabız sisteminden aşı sorgulaması yapabilirsiniz.

-Öncelikle https://enabiz.gov.tr/ adresine giriş yaparak T.C. kimlik numaranızı ve e-nabız şifrenizi girin.

-İlk çıkan sayfada "covid-19" yazan bölüme tıklayıp oradan aşı olma hakkınız olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

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Aşı çıktı mı nasıl öğrenilir? Aşı sırası nasıl öğrenilir? E-nabız aşı sorgulama - Haberler
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