Aşevine yuva yapan kumrulara, belediye personeli bakıyor

TOKAT'ın Turhal ilçesinde belediye aşevinin depo kapısının kepengine 2 yıldır yuva kuran bir çift kumruya, personel bakıyor.

TOKAT'ın Turhal ilçesinde belediye aşevinin depo kapısının kepengine 2 yıldır yuva kuran bir çift kumruya, personel bakıyor.

Turhal Belediyesi aşevi depo kapısının üzerindeki kepenge geçen yıl yuva yapan bir çift kumru, bu sene de aynı yere yuva kurdu. Aşevi personeli rahatsız etmemeye özen gösterdikleri kumruları buğday vererek besliyor.

Kumruların geçen yıl da aynı yere yuva yaptığını söyleyen aşevi personeli Dursun Karageyik, "Geçen sene aşevimize gelip yuva yapan kumrular, bu sene de aynı yere yuva yaptılar. Kuluçkada yatan kumrumuzun eşi, doğadan yiyecek topluyor. Ancak biz de Turhal Belediyesi aşevi olarak; kuşlarımıza yardımcı olmak için buğday veriyoruz. Beslememiz, yavrular yumurtadan çıkıp yuvadan ayrılana kadar devam edecek" dedi.

Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler ise, "Kumrularımızın bakımını bizzat üstlenerek beslenmelerini sağlıyoruz. Yuvadan ayrılana kadar da devam edeceğiz. Sokak hayvanlarımızı hiçbir zaman ihmal etmemeye özen gösteriyoruz. Sıcak havalar yaklaşıyor. 'Bir kap su, bir kap mama, bir kalp sevgi' sloganı ile canlarımızın yanında oluyoruz. Her zaman da olmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın da bu konuda hassasiyet göstereceklerini ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz