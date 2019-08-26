Asena'nın eşi Hasan Dere kimdir?

26.08.2019 13:42

Asena ile nikah masasına oturan Hasan Dere eşi ile birlikte katıldığı magazin programında hayatına dair bilinmeyenleri anlattı. Hasan Dere eski eşi kim? Hasan Dere hayatı, biyografisi ve daha fazlası haberimizde…

HASAN DERE KİMDİR?

İş insanı Dere, 1973 yılında Almanya'nın Dortmund şehrinde dünyaya geldi. Kendisinden büyük dört erkek kardeşi bulunan Dere, küçük yaşta iş hayatına ilk adımlarını attı ve daha sonrasında Yunanistan'a giderek burada uzun yıllar yaşadı.

Hasan Dere, Almanya Dortmund'da hem Türklere hem de yabancılara hitap eden restoran ve balo salonu konseptindeki bir iş yeri açtı. "Grammophon" adı verilen mekân hem Türkiye'de hem de Almanya'da tanınıyor.

Ünlü iş insanı Hasan Dere, 2017 yılında oryantal Asena ile dünya evine girdi.