Asemptomatik nedir, ne anlama gelir? Asemptomatik hasta ne demek?
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Asemptomatik nedir, ne anlama gelir? Asemptomatik hasta ne demek?

05.10.2020 11:22 | Son Güncelleme: 05.10.2020 12:01
Asemptomatik nedir, ne anlama gelir? Asemptomatik hasta ne demek?

Asemptomatik ne demek merak ediliyor. Bu kavramla alaklı olarak asemptomatik hasta tabiri bulunuyor. Diğer yandan asemptomatik bakteriüri hastalığı da son dönemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Asemptomatik anlamı haberimizde.

Asemptomatik tıpta, hastalığa neden olan mikrobun taşıyıcısı olan kişinin söz konusu hastalık belirtisini göstermemesi anlmına gelir. Asemptomatik enfeksiyonlara aynı zamanda subklinik enfeksiyonlar da denir. Asemptomatik hasta nasıl olur? İşte, ayrıntılar...

ASEMPTOMATİK NEDİR?

Tıpta, bir hasta hastalık mikrobunun taşıyıcısıysa ya da hastalıkla ilgili belirtiler göstermiyorsa, asemptomatik hastalık anlamına gelir. Asemptomatik enfeksiyonlara, subklinik enfeksiyonlar da denir. Asemptomatik ve subklinik birbirine yakın terimlerdir. Subklinik, normalden az belirtinin olduğu ya da hiç semptom vermeyen hastalıklarda kullanılır.

Asemptomatik hastalıklarda belirtiler sonradan ortaya çıkabilir ve hastanın durumu kötüleşebilir, ancak hastalık iyi huylu olabilir ve hiç belirti göstermediği de olur. Hastanın genetik yapısı da bu durumu etkiler. Asemptomatik enfeksiyonlara örnek: Sitomegalovirüs (CMV) bir herpesvirüs uyesidir.

ASEMPTOMATİK HASTA NE DEMEK?

Sahip olunan hastalık edici mikrobun herhangi bir belirti göstermemesiyle, hastalık göstergesi olmayan fakat o mükrobu taşıyan kişilere asemptomatik hasta denebilir.

ASEMPTOMATİK BAKTERİÜRİ NEDİR?

Asemptomatik bakteriüri (ABÜ), idrarda önemli sayıda bakteri bulunması durumudur. Kronik üriner kateterli hastalar, bakteriüri için özel riskli grubu oluştururlar. Yani hastada idrar yolu enfeksiyonu olmasına rağmen hastanın idrarda yanma, ateş gibi hiç bir yakınması olmaması durumudur.

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Haber Yorumları (2)
B.Ç.: doktor bu kelimeyle ilgili bişeyler söyledi ama
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C: ilk defa duydum
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500
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