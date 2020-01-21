: Asel isminin anlamı nedir? Asel ne demektir?

21.01.2020 10:51 | Son Güncelleme: 21.01.2020 10:56

Anne babalar doğacak bebekleri için isim araştırması yaparken en çok araştırdıkları isimlerden biri de Asel olarak öne çıkmaktadır. Asel isminin anlamını merak eden ebeveynler Asel isminin anlamı nedir ve Asel ne demektir gibi soruların yanıtlarını arıyorlar.

ASEL NE DEMEK?

Asel, Arapça'da bal anlamına gelmektedir.

ASEL İSMİNİN ANLAMI VE ÖZELLİKLERİ

Asel ismi neşeye, berekete, sonsuz mutluluğa işaret etmektedir. Bu ismi taşıyan kimseler, çevrelerine pozitif enerji veren bir yapıdadır. Kederi ve gamı dağıtan, olumlu bir yapıya sahiplerdir. Merhametli ve adaletli olurlar. Olayları değerlendirmede sağ duyuları gelişmiştir. Yaşadıkları çevrede sevilen ve takdir edilen bir mizacı taşırlar.

ASEL İSMİ KUR'AN DA GEÇİYOR MU?

Asel ismi Kuran'da cennetteki bal ırmağından bahsederken kullanılmıştır.(Muhammed suresi 15)

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