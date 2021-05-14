Aşdod kentinde siren sesleri yükseliyor
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Aşdod kentinde siren sesleri yükseliyor

Aşdod kentinde siren sesleri yükseliyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

İsrail'in güneyinde ve Aşdod kentinde siren sesleri yeniden çalmaya başladı.

İsrail'in güneyinde ve Aşdod kentinde siren sesleri yeniden çalmaya başladı.

İşgalci İsrail'in şimdiye kadarki Gazze'ye karşı en yoğun saldırısını gerçekleştirdi. Yerel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Hamas'ın Aşkelon, Sderot, Aşdod ve Beerşeba'ya en az 59 roket atıldığını aktardı. İsrail'in güneyinde ve Aşdod kentinde siren sesleri yeniden çalmaya başladı.İsrail ordusu IDF'nin sınırın 4kilometre yakınında yaşayanların sığınaklara saklanması konusunda anons geçtiği ifade edildi.

İSRAİL İNSANİ ATEŞKESİ REDDETTİ

Öte yandan, gelen son dakika bilgilere göre, İsrail'in insani ateşkes planlarını reddetmesinin ardından ülkede bulunan Mısır heyetinin Tel Aviv'den ayrıldığı aktarıldı.


- İsrail

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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