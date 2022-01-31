Asap Rocky kimdir sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Hamile olduğunu duyuran Rihanna ve sevgilisi hakkında detaylar araştırılıyor. Hafta sonu Asap Rocky'nin memleketi Harlem'de bir gezi sırasında çekilen görsellerin ardından Asap Rocky'nin hayatı merak edildi. Asap Rocky kimdir? Rihanna'nın sevgilisi Asap Rocky kaç yaşında? Asap Rocky nereli?

ASAP ROCKY KİMDİR?

Rakim Nakache Mayers veya bilinen sahne adıyla ASAP Rocky (yaygın kullanım şekliyle A$AP Rocky; d. 8 Ekim 1988) Amerikan rapçi ve müzik videosu yönetmeni. New York'un Harlem bölgesinde doğup büyüyen ASAP Rocky, adını da aldığı hip hop oluşumu A$AP Mob'un bir üyesidir.

2011'de ilk mixtape'i LiveLoveA$AP'i çıkardı ve olumlu geri dönüşler aldı. Ekim 2011'de Sony Music Entertainment ile 3 milyon dolarlık bir anlaşma yaptı ve LongLiveASAP adındaki ilk stüdyo albümünü 15 Ocak 2013'te çıkardı.

Çıkardığı şarkılardan bazıları;

Live. Love. ASAP (2011)

Long. Live. ASAP (2013)

At. Long. Last. ASAP (2015)

Testing (2018)

Haberler.com - Gündem