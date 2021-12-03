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Asansör tamir ederken ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Asansör tamir ederken ağır yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir işçi tamir ettiği asansörün düşmesi sonucu ağır şekilde yaralandı.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir İşçi tamir ettiği asansörün düşmesi sonucu ağır şekilde yaralandı.

Olay, Cevat Şakir Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir unlu mamuller işletmesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işyerindeki asansörde meydana gelen arızayı tamir etmeye çalışan Hüseyin P. isimli 33 yaşındaki işçi, asansörün aniden düşmesi sonucu asansör ile boşluk arasında sıkıştı. Boynundan ağır şekilde yaralanan Hüseyin Peker için sağlık ekiplerinden yardım istendi. 112 Acil Sağlık ambulansına alınarak ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı. Ameliyata alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

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