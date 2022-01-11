'Asansör' nedeniyle tartıştığı doktoru darbetti
İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Doç. Dr. Evren Durak, 'asansör' nedeniyle tartıştığı hasta yakını G.A. tarafından darbedildi.
ÇELEBİ, KIRIKKALE (DHA) - İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Doç. Dr. Evren Durak, 'asansör' nedeniyle tartıştığı hasta yakını G.A. tarafından darbedildi. Durak tedaviye, G.A. ise gözaltına alındı.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Genel Cerrahi Kliniğinde görev yapan Doç. Dr. Evren Durak, iddiaya göre, hasta yakını olduğu öğrenilen G.A.'yı personel asansörünü kullanmaması konusunda uyardı. Çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, G.A., doktor Durak'ı darbetti. Şiddete uğrayan doktor görev yaptığı hastanede tedaviye alınırken, G.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.Öte yandan, İzmir İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şiddet olayı nedeniyle beyaz kod verildiği ve konunun adli boyutunun takip edildiği belirtildi.
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Demirören Haber Ajansı / Azat Yıldız - Son Dakika Haberleri