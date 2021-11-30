Aşağıçobanisa'da Taşkınlara Karşı Önlem - Haberler
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Aşağıçobanisa'da Taşkınlara Karşı Önlem

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Aşağıçobanisa'da Taşkınlara Karşı Önlem

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere temizlik çalışmaları ile temiz bir çevre oluşumuna katkı sağlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince Şehzadeler ilçesine bağlı Aşağıçobanisa mahallesinde dere temizlik çalışması yapıldı. Yapılan çalışma ile dere yatağındaki zararlı maddeler uzaklaştırılırken, oluşabilecek taşkınlara karşı da önlem alındı.

Dere temizlikleri ile sıkıntı kalmıyor

Aşağıçobanisa mahalle muhtarı Yahya Yüksel, "Dere temizlik çalışmaları ile zararlı maddeler uzaklaştırılıyor ve oluşabilecek tehlikelere karşı önlem alınıyor. Ben MASKİ'nin çalışmalarından memnunum. Alo dediğimizde hemen taleplerimize çözüm üretmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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