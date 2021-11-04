Arzu Onan kimdir? Arzu Onan nereli, kaç yaşında?

Güzel oyuncu Arzum Onan, magazin dünyasının renkli simalarından biri. Oyunculuğu ve güzelliğiyle her yerde kendinden söz ettirmeyi başarıyor. PekiArzu Onan kimdir? Arzu Onan nereli, kaç yaşında? Arzu Onan kiminle evli?

ARZU ONAN KİMDİR?

Arzum Onan, 31 Ekim 1973'te Ankara'da, memur bir ailenin tek çocuğu olarak doğdu. İlkokulu Ankara'da, ortaokul ve liseyi ise İstanbul'da okudu. Ümraniye Endüstri Meslek Lisesi Yapı Ressamlığı Bölümünden mezun oldu. 1992 yılında Gaye Sökmen Ajans'ta mankenlik ve modelliğe başladı. Nisan 1993'te "Miss Turkey" yarışmasında "Türkiye Güzeli", aynı yılın Temmuz ayında "Miss Europe" yarışmasında "Avrupa Güzeli" seçildi.

ARZU ONAN EVLİ Mİ?

Arzu Onan, 1996'da oyuncu Mehmet Aslantuğ ile evlendi. "Can" adında bir oğlu vardır.

ARZU ONAN'IN KARİYERİ

Önemli bir reklam kampanyasıyla üç yıl kamera karşısına geçti. 1997'de dört yıl sürecek yoğun tempolu bir televizyon dizisi (Sıcak Saatler) için çalışmaya başladı. Bu tarihten itibaren, genellikle kamu yararına gerçekleştirilen özel defilelerde mankenlik yaptı.

ARZUM ONAN HANGİ PROJELERDE YER ALDI?

1997 - Yeni Bir Yıldız (Ceren Meriç)

1998 - Sıcak Saatler (Buket Hazal)

2000 - Merdoğlu (Zeynep)

2002 - Zeybek Ateşi (Hüzzam)

2004 - Sahra (Sahra)

2007 - Sessiz Fırtına (Deniz Soykan)

2009 - Aşkın İkinci Yarısı (Zuhal)

2010 - Hayat Ağacı (Arzum Onan)

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