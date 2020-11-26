Artvin Valisi Doruk, esnafı koronavirüs tedbirleri konusunda uyardı
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Artvin Valisi Doruk, esnafı koronavirüs tedbirleri konusunda uyardı

26.11.2020 13:37 | Son Güncelleme: 26.11.2020 13:37
Artvin Valisi Doruk, esnafı koronavirüs tedbirleri konusunda uyardı

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede esnafın hizmet verirken belirlenen tedbir ve kurallara uymalarını istedi.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede esnafın hizmet verirken belirlenen tedbir ve kurallara uymalarını istedi.

Doruk, Valilik Çoruh Toplantı Salonunda düzenlen toplantıda yaptığı konuşmada, kentte son günlerde koronavirüs vaka ve hasta sayılarının arttığını belirtti.

Esnaftan maske, sosyal mesafe ve hijyen konularına uyulmasını isteyen Doruk, özellikle iş yeri temizliğine azami dikkat edilmesi ve iş yerlerinin açılış ve kapanış saatlerine kesinlikle riayet edilmesi uyarısında bulundu.

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İnsanlarla birebir etkileşim içerisinde bulunan esnafın daha duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Doruk, "Rehavete kapılmadan koronavirüse karşı daha dikkatli ve tedbirli olmalıyız. Pandemiyle mücadelede siz değerli esnafımıza büyük sorumluluklar ve görevler düşüyor. Hep birlikte kurallara uyarsak mücadelede başarılı olacağız." dedi.

Artvinlileri uyaran Doruk, salgının henüz bitmediğini ve kontrolün elden bırakılmaması gerektiğini de kaydetti.

Toplantıda, salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlerin uygulanmasına yönelik konular görüşüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu

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