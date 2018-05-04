Artvin'de Vatandaşlara İlk Yardım Eğitimi Verildi

Artvin Valiliği tarafından yürütülen "Hayata Dokunun" projesi kapsamında vatandaşlara ilk yardım eğitimi verildi.



İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personeli tarafından verilen ilk yardım eğitimi, Ortaköy köyünde düzenlendi.

Eğitimlerde, trafik kazaları başta olmak üzere yaşanacak olumsuz durumlara karşı yapılması gerekenler teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı.

Artvin Valisi Ömer Doğanay, yaptığı konuşmada, başta trafik kazaları olmak üzere her türlü kazada ilk yardımın hayat kurtardığını belirterek, proje kapsamında bugüne kadar 127 kişinin sertifikalı ilkyardım eğitimi alarak gönüllü ilk yardımcı olduğunu söyledi.

Törene, Vali Doğanay'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Adem Başoğlu, İl Sağlık Müdürü İrfan Akalın, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Salih Avcı, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Dursun Okur da katıldı.