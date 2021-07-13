Artvin'de şiddetli yağış nedeniyle yollar çamurla kaplandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Artvin'de şiddetli yağış nedeniyle yollar çamurla kaplandı

Artvin'de şiddetli yağış nedeniyle yollar çamurla kaplandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Artvin'in Şavşat ilçesinde şiddetli sağanak nedeniyle, su taşkını meydana geldi, yollar çamurla kaplandı.

Artvin'in Şavşat ilçesinde şiddetli sağanak nedeniyle, su taşkını meydana geldi, yollar çamurla kaplandı.

Artvin'in Şavşat ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte cadde ve sokaklar yağmur sularının getirdiği çamurla ve molozlarla doldu. Vatandaşların zor anlar yaşadığı yağış, sonrası ekipler çalışma başlattı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Varank Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Müge Anlı Sezen Aksu Melisa Döngel
Spor Arda Turan Salih Uçan Alper Yılmaz Sergen Yalçın Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Artvin'de şiddetli yağış nedeniyle yollar çamurla kaplandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 21:47:51. #1.14#

title