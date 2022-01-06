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Artvin'de iki katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi

Artvin'de iki katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Artvin'de iki katlı köy evinde yangın meydana geldi.

ARTVİN (İHA) - Artvin'de iki katlı köy evinde yangın meydana geldi. Alevlerin yüksekliği evde korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre olay bugün öğlen saatlerinde merkeze bağlı Tütüncüler köyünde meydana geldi. Sebebi henüz belli olmayan yangında iki katlı köy evini aniden alevler sardı. Korku dolu anların yaşandığı yangın, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle de söndürüldü. Dursun ve Mehmet Çelik'e ait olan evde yangın sırasında kimsenin olmaması büyük facianın önüne geçerken, yangınla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi. - ARTVİN

Artvin'de iki katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi

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