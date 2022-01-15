Artvin'de heyelan nedeniyle 6 köy yolu ulaşıma kapandı

ARTVİN (AA) - Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle 6 köy yolu ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, Ortacalar mevkisindeki taş ocaklarının bulunduğu bölgede yamaçtan kopan dev kaya kütleleri ve toprak birikintisi yola düştü.

Heyelan nedeniyle ilçenin önemli turizm merkezlerinden olan Çifte Köprü, Mençuna Şelalesi ile Arılı, Ortacalar, Küçükköy, Soğucak, Yıldızlı ve Dülgerli köylerinin yolu ulaşıma kapandı.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine İl Özel İdare ekiplerince yolun trafiğe açılması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, bölgede heyelan riskinin devam etmesi nedeniyle çalışmaların yavaş ilerlediği öğrenildi.