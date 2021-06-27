Artvin'de boğalar güreşlere ilginç yöntemlerle hazırlanıyor
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Artvin'de boğalar güreşlere ilginç yöntemlerle hazırlanıyor

Artvin'de boğalar güreşlere ilginç yöntemlerle hazırlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Artvin'de geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri öncesi boğalar, farklı antrenman teknikleri kullanılarak güreşlere hazırlanıyor.

Artvin'de geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri öncesi boğalar, farklı antrenman teknikleri kullanılarak güreşlere hazırlanıyor. 900 kiloluk 'Tırpan' isimli boğa sahibi tarafından iş makinesi tekerlekleriyle güreşlere hazırlanıyor.

Artvin merkez ve ilçelerinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri, bölge de büyük bir sektör oluşturuyor. Baş, başaltı, büyük-orta, küçük-orta, ayak ve deste olmak üzere 6 kategoride gerçekleştirilen boğa güreşleri bölgede yoğun ilgi görüyor. Boğa yetiştiricileri, kentin 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası başta olmak üzere, 200 yıldır yaşatılan boğa güreşleri için besledikleri 400 ile 900 kilogram ağırlığında olan boğalara büyük özenle bakıyor. Ot, saman, pekmez, kuru üzüm, arpa ve yumurta ile beslenen boğalar, antrenman yaptırılarak güreşlere hazırlanıyor.

Boğalarını farklı antrenmanda teknikleri kullanan güreşlere hazırlayan boğa sahipleri, günlük yürüyüşün yanı sıra, güç kondisyon için ağırlık taşıtıyor. Boğa yetiştiricisi Köksal Avcı (42) ise, 8 yıldır baktığı ve yanından hiç ayırmadığı 'Tırpan' isimli boğasını güreşlere hazırlarken ilginç bir yöntem kullanıyor. Aynı zamanda iş makinesi ustası olan Köksal Avcı, tamirhanesinde baktığı boğasını iş makinesi tekerleklerinin kullanarak idman yaptırıyor. Bu sayede boynuz kullanmasını geliştiriyor. Boğanın sporcu gibi tekerlekle antrenman yaptığı görüntüler sosyal medyada paylaşılınca büyük ilgi gördü. - ARTVİN

Artvin'de boğalar güreşlere ilginç yöntemlerle hazırlanıyor
Artvin'de boğalar güreşlere ilginç yöntemlerle hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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