Artvin Çocuk Evleri'nde Kalan Kardeşler İçin Sünnet Töreni

Artvin Çocuk Evleri'nde kalan 4 kardeş için sünnet töreni düzenlendi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri'nde kalan 4 kardeş için Artvin Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen sünnet törenine Vali Ömer Doğanay, AK Parti Artvin Milletvekili İsrafil Kışla, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Şentürk Ağırbaş katıldı.

Doğanay, burada yaptığı konuşmada, Artvin'de 20 yıl imam nikahıyla yaşayan 5 çocuk sahibi Ali Osman Dalgıç

ile Gürcü Lali Gaprindashvili'nin, Türkiye'de kalma süresini ihlal eden Gaprindashvili'nin sınır dışı edilmesiyle 5 yıl ayrı düştüğünü söyledi.

Çiftin bir süre önce nikah masasına oturduğunu anımsatan Doğanay, dağılan aileyi birleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Doğanay, zor yıllar geçiren ailenin geç de olsa kavuşmasına çok sevindiğini dile getirerek, Valilik olarak her zaman yardıma muhtaç ve dar gelirli ailelerin yanında olduklarını vurguladı.

Çocuklara altın hediye eden Doğanay, aileye bundan sonraki yaşamlarında mutluluk diledi.

Artvin Çocuk Evleri'nde kalan 4 kardeşin, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından aileleri ile birlikte yaşamaya başlayacağı öğrenildi.