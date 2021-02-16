Artvin Belediyesinden kiracılarına kira desteği

Artvin Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında kapalı olan iş yerlerinden kira almama kararı aldı.

Artvin Belediye Meclisinin şubat ayı olağan toplantısında, "Birlikteysek eğer gücümüz her şeye yeter" sloganıyla alınan karar doğrultusunda salgınla mücadele kapsamında kapalı olan belediyeye ait iş yerlerinden kira alınmayacak, ödeme yapanların parası da salgın sonrasında kiradan düşülecek.

Belediye Başkanı Demirhan Elçin, gazetecilere, ekonomik olarak dünyayı ve ülkeyi derinden etkileyen salgında esnafa destek olmak maksadıyla belediye meclisi olarak belediyeye ait iş yerlerinden kira almama kararı aldıklarını söyledi.

Belediyeye ait iş yerlerinde ticaret yapan esnafa karınca kararınca destek olmayı amaçladıkları kaydeden Elçin, şöyle devam etti:

"Belediye olarak 28 kiracımız var. Biz bu uygulamayı salgın ilk başladığında gelen yasaklar döneminde de yapmıştık. 2020 yılında Kovid-19 nedeniyle kapalı olan kiracılarımızdan 3,5 ay kira almadık. İş yeri kapanmamış ama işi azalan kiracılarımızdan da kiralarının yarısını aldık. 18 Kasım 2020'de gelen yeni yasaklar ve bu yasakların devam etmesi nedeniyle bu ayki meclis toplantımızda bu uygulamamızı yeniden hayata geçirdik. Yani Kovid-19 nedeniyle iş yeri kapalı olan kiracıdan kira almayacağız. İş yeri kapanmayan ama işlerinde, kazançlarında azalma olan esnafımızdan da kiralarının yarısını alacağız."

Benzer uygulamaların toplumdaki huzuru ve birlikteliği pekiştireceğini belirten Elçin, bu zor sürecin atlatılması noktasında herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini dile getirerek, "Aylık 107 bin liralık kira alacağından vazgeçiyoruz. Bugüne kadar toplamda 1 milyon liranın üzerinde bir kira miktarını kiracılarımızdan almadık. Bu miktar küçük görünse de yıllık bütçesi 35 milyon lira olan belediye için önemli bir para." diye konuştu.

Elçin, bu süreçte iş yapamayan öğrenci servislerinin belediyeye ödemesi gereken yıllık 800 liralık ruhsat bedellerini de almayacaklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur