Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin'in İlk İşi, Ensar Vakfına Verilen Binayı Geri Almak Oldu
AK Parti'den CHP'ye geçen Artvin'de Belediye Başkanı Demirhan Elçin'in ilk işi, Ensar Vakfına tahsis edilen binayı geri almak oldu.
Artvin'de Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanı Demirhan Elçin'in ilk işi belediyeye ait binayı Ensar Vakfından geri almak oldu.
Daha önce AK Partili başkan Mehmet Kocatepe tarafından Ensar Vakfı'na tahsis edilen İsmet Acar Misafirhanesi'ni vakfın elinden geri aldı.
TABELADAN ENSAR VAKFI İFADESİ KALDIRILDI
Binanın isminde bulunan "Ensar Vakfı" ifadesi kaldırılarak "Artvin Belediyesi" ismi konuldu.