Söylemezsem Olmaz'da gergin anlar! Arto'nun sözleri Nihal Candan'ı çıldırttı
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Söylemezsem Olmaz'da gergin anlar! Arto'nun sözleri Nihal Candan'ı çıldırttı

15.12.2020 18:53 | Son Güncelleme: 15.12.2020 19:13

Söylemezsem Olmaz'ın sivri dilli yorumcusu Arto ile programa konuk olan Nihal Candan arasında gerginlik yaşandı. "Mesela ben anneannemi görmüyorum" diyen Candan'a inanmadığını söyleyen Arto, "Bence anneannesi onları görmek istemiyor" dedi. Nihal Candan ise Arto'nun sözlerine sinirlenerek ses tonunu yükseltti.

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan "Söylemezsem Olmaz" programının bugünkü bölümüne Arto ile Nihal Candan arasındaki tartışma damga vurdu.

SIK SIK TERS DÜŞTÜLER

Arto ve Nihal Candan'ın sık sık ters düşmesi sonrası Bircan Bali ve Seren Serengil ne diyeceğini bilemedi. Arto bir dönem yarışmalarla ünlenen Candan'ı sık sık eleştirdi. Arto "Mesela ben anneannemi görmüyorum" diyen Candan'a inanmadı ve "Bence anneannesi onları görmek istemiyor" dedi.

ARTO'NUN SÖZLERİ NİHAL CANDAN'I ÇILDIRTTI

Nihal Candan ise bu yoruma kızdı. Nihal Candan "Anneannem çocuk gelişimcidir" deyince Arto "Sizi geliştirememiş" yanıtıyla şoke etti. Candan Arto'ya "Geliştirememiş derken benimle kaç kere kahve içtin" dedi.

BİRCAN BALİ VE SEREN SERENGİL HİÇBİR TEPKİ GÖSTEREMEDİ

Arto'nun yanıtı ise herkesi şoke etti. Arto Nihal Candan'a "Senle kahve içmek için zengin olmak lazım" dedi. Arto ve Nihal Candan'ın yarışma boyunca gerilimli hallerini Bircan Bali ve Seren Serengil ise hiçbir tepki göstermedi.

Söylemezsem Olmaz'da gergin anlar! Arto'nun sözleri Nihal Candan'ı çıldırttı
Haber Yorumları (1)
CENGO: CANDAN KARDEŞLER KADAR ARTO DA GEREKSİZ MİLLETE LAF ATARAK GÜNDEME GELMEYE ÇALIŞAN BİR ZAVALLI
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