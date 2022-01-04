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Arto, canlı yayında Bircan Bali'yi fena ifşa etti!

Arto, canlı yayında Bircan Bali'yi fena ifşa etti!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Söylemezsem Olmaz'a yeniden dönen Arto, yorumcu arkadaşı Bircan Bali'yi canlı yayında ifşa etti. Bircan Bali bakın kiminle birlikte...

2019 yılında Avukat Ömer Gezen ile nikah masasına oturan Bircan Bali, 2 yıllık evliliğini geçtiğimiz mart ayında tek celsede bitirmişti.

SÜRPRİZ BİR KARARLA BOŞANMIŞTI

Bircan Bali açıklamasında "Saygı'yla alakalı bir protokol hazırladık. Saygı'nın velayeti bende kaldı. Babasının onu görmekle ilgili sınırsız hakkı vardır. Hiçbir nafaka, tazminat asla istenmemiştir" demişti.

Arto, canlı yayında Bircan Bali'yi ifşa etti.

ESKİ EŞİYLE BARIŞTI

Arto açıklamasında "Eski kocanla flört ediyorsun ormanlara gidiyorsun. Bütün arkadaşlarınız sizi basmış" dedi. Bali ise "Burayı komple sessize alalım, gitmedim den. Arto ben senin Amerikalarını anlatıyor muyum" ifadelerini kullandı.

Bircan Bali, eski eşiyle çıktıkları tatilin iyi geçtiğini söyledi.

Arto, canlı yayında Bircan Bali'yi fena ifşa etti!

Arto, canlı yayında Bircan Bali'yi fena ifşa etti!

Arto, canlı yayında Bircan Bali'yi fena ifşa etti!

İki ünlü ismin yasak aşk dedikodularıyla ilgili Bircan Bali'den canlı yayında ortalığı karıştıracak itiraf

İki ünlü ismin yasak aşk dedikodularıyla ilgili Bircan Bali'den canlı yayında ortalığı karıştıracak itiraf

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