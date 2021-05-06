'Arthur'la yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi
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'Arthur'la yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi

'Arthur'la yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Eşber OKAYER - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki bir evde, narkotik köpeği 'Arthur'un katılımıyla yapılan aramada çanta içinde 280 gram metamfetamin, hassas terazi ile bir miktar esrar ele geçirildi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki bir evde, narkotik köpeği 'Arthur'un katılımıyla yapılan aramada çanta içinde 280 gram metamfetamin, hassas terazi ile bir miktar esrar ele geçirildi.

Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede bir şüphelinin uyuşturucu satışı yaptığını öğrendi. Yapılan takibin ardından şüphelinin adresi belirlendi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından dün akşam çok sayıda polisin katılımıyla Camiatik Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli G.Ö. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, narkotik köpeği Arthur, yatak odasında bulunan mavi renkli çantaya tepki verdi. Polisin yaptığı aramada, çantanın içinde 280 gram metamfetamin, 3,38 gram esrar ile hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan G.Ö.'nün polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


'Arthur'la yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eşber OKAYER

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